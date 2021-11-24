Україна в рамках меморандуму з МВФ зобов'язалась сформувати наглядові ради "Нафтогазу", "Укренерго" і "Енергоатому"

Україна в рамках меморандуму з Міжнародним валютним фондом взяла на себе зобов'язання сформувати і забезпечити роботу наглядових рад ПрАТ "НЕК "Укренерго", НАК "Нафтогаз України" і НАЕК "Енергоатом" на основі прозорого і конкурентного відбору.