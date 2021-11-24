Словаччина запроваджує двотижневий локдаун
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters, міністр економіки Словаччини Річарда Стуліка заявив, що обмеження стосуватимуться всього населення, безвідносно того, чи була людина вакцинована.
Йдеться, зокрема, про закриття ресторанів та магазинів, які не торгують товарами першої необхідності.
Про початок локдауна оголосить прем’єр Едуард Хегер, щойно на засіданні Кабміну узгодять усі деталі.
Вдатися до кардинальних заходів Словаччина змушена через те, що рівень ушпиталення хворих наздоганяє пік COVID-госпіталізацій під час останньої хвилі пандемії. Тоді він складав близько 3 800 людей, а нині - 3 200.
Станом на 23 листопада уряд Словаччини констатував критичний рівень хворих на коронавірус - понад 10 000 нових випадків захворювання на добу. Ця цифра співставна з кількістю українських трудових мігрантів у цій країні 2018 року.