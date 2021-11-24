Десять нових приладів автофіксації порушень ПДР запрацюють в 7 областях з 26 листопада, - патрульна поліція

З 26 листопада на автомобільних дорогах Запоріжжя, Львова, Тернополя, Донецької, Миколаївської, Рівненської та Харківської областей запрацюють 10 приладів фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі.