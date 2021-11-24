Російська Федерація нарощує військову присутність на окупованих землях Луганщини та Донеччини, - ОБСЄ

РФ масово постачає на непідконтрольні нам території цистерни з пальним, залізничні вагони та колони вантажівок із різними видами озброєння й боєприпасів.

Про це місія України при ОБСЄ заявила під час засідання Форуму безпекового співробітництва, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"З 9 жовтня по 11 листопада 2021 року Російська Федерація перекинула на тимчасово окуповану територію Донбасу 40 вагонів-цистерн з пально-мастильними матеріалами загальною вантажопідйомністю 2 399 тонн та 8 вагонів з боєприпасами. За цей же період з РФ в Україну в’їхали 19 колон вантажівок (деякі з них нараховували до 15 одиниць транспорту)", - розказали в українській місії.

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Зокрема Росія доправила: ручні гранати РГО та РГН, протипіхотні міни ОЗМ-72 та МОН-50, переносні зенітно-ракетні комплекси "Ігла", системи радіоелектронної боротьби "Леєр" та "Житель", три БПЛА "Орлан-10" та один БПЛА "Гранат-1".

Крім того, 11 жовтня через пункт пропуску "Ізварине" в Україну в’їхали п’ятеро співробітників ФСБ і попрямувала до Луганська. Три дні потому, 14 жовтня, тим самим маршрутом попрямували восьмеро військовослужбовців ЗС РФ.

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"На цьому тлі командування ЗС РФ продовжує підвищувати бойову та мобілізаційну готовність своїх окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а саме – 1-го та 2-го армійських корпусів, які повністю інтегровані до російської системи управління військами. Для цього також залучається місцеве населення", - заявили в українській місії при ОБСЄ.

Всього станом натепер біля кордонів України скупчено близько 92 тис. російських військовослужбовців.

Раніше начальник ГУР Кирило Буданов прогнозував вторгнення російських військ на січень-лютий 2022 року по вздовж усього кордону з РФ, Білоруссю та з боку окупованого Криму.

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