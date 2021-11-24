Російська Федерація нарощує військову присутність на окупованих землях Луганщини та Донеччини, - ОБСЄ
Про це місія України при ОБСЄ заявила під час засідання Форуму безпекового співробітництва, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"З 9 жовтня по 11 листопада 2021 року Російська Федерація перекинула на тимчасово окуповану територію Донбасу 40 вагонів-цистерн з пально-мастильними матеріалами загальною вантажопідйомністю 2 399 тонн та 8 вагонів з боєприпасами. За цей же період з РФ в Україну в’їхали 19 колон вантажівок (деякі з них нараховували до 15 одиниць транспорту)", - розказали в українській місії.
Зокрема Росія доправила: ручні гранати РГО та РГН, протипіхотні міни ОЗМ-72 та МОН-50, переносні зенітно-ракетні комплекси "Ігла", системи радіоелектронної боротьби "Леєр" та "Житель", три БПЛА "Орлан-10" та один БПЛА "Гранат-1".
Крім того, 11 жовтня через пункт пропуску "Ізварине" в Україну в’їхали п’ятеро співробітників ФСБ і попрямувала до Луганська. Три дні потому, 14 жовтня, тим самим маршрутом попрямували восьмеро військовослужбовців ЗС РФ.
"На цьому тлі командування ЗС РФ продовжує підвищувати бойову та мобілізаційну готовність своїх окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а саме – 1-го та 2-го армійських корпусів, які повністю інтегровані до російської системи управління військами. Для цього також залучається місцеве населення", - заявили в українській місії при ОБСЄ.
Всього станом натепер біля кордонів України скупчено близько 92 тис. російських військовослужбовців.
Раніше начальник ГУР Кирило Буданов прогнозував вторгнення російських військ на січень-лютий 2022 року по вздовж усього кордону з РФ, Білоруссю та з боку окупованого Криму.