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Партнер олігарха Коломойського Міндич був спеціальним гостем на дні народження глави ОП Єрмака, - ЗМІ

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День народження святували у державній резиденції президента в Карпатах, а гостей туди й назад доставляли гелікоптером ДСНС.

Про це йдеться у розслідуванні "Української правди", повідомляє Цензор.НЕТ.

21 листопада голові Офісу Президента Андрію Єрмаку виповнилося 50 років. Святкування відбувалося в державній резиденції "Синьогора" й тривало 4 дні. В один з них, за даними журналістів, Зеленський та Єрмак гелікоптером злітали до Києва, щоб взяти участь в урочистостях до Дня свободи й гідності.

Журналісти повідомляють, що 19 листопада переліт з Києва до Івано-Франківська здійснив чартерний борт "Хокер", який має стосунок до групи "Приват" Ігоря Коломойського.

"За інформацією співрозмовників "УП", на борту був Тімур Міндич з родиною. Саме у квартирі Міндича президент Зеленський святкував власний день народження у січні цього року", - йдеться в розслідуванні.

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"За нашими спостереженнями, останнім з гостей свята Андрія Єрмака Івано-Франківськ залишив співвласник студії "Квартал 95" та близький товарищ Ігоря Коломойського Тімур Міндич з родиною", - додали журналісти.

Топ коментарі

  • Scorpman Y
    а ермак и зеленский заранее уведомили об этой встрече, согласно принятому закону зеЛоха "аб алигархах, зуб даю!" ?))
    А кто еще был на днюхе ермака за ГОСУДАРСТВЕННЫЙ счет (включая вип-обслуживание, еду и т.д.) ? Они уведомили или клованам не нужно соблюдать закон?
  • Dust
    собрались чисто

    "гей славяне"

    ну, чтоб не применять атисиметизм
  • Чайка Київ
    І шо? Пліснявим пофуй, на Україну та "мідрий" нарід.

    "Зеленский назначил бывшего регионала и медведчуковца замглавы Офиса президента. Новоназначенный Ростислав Шурма в прошлом был членом Партии регионов, в 2019 году баллотировался в Верховную Раду под шестым номером в списке "Оппоблока", который возглавлял Мураев. Также в прошлом Шурма работал гендиректором "Запорожстали", находящимся в орбите Ахметова.
    Назначение Шурмы - это три в одном - здесь вам и деолигархизация и "новые лица", и адекватный ответ Зеленского на предупреждение наших западных партнеров о российской военной угрозе.
    В полку Ермаков прибыло."
    @Helgi Sharp
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