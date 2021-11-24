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День народження Єрмака: святкували на держдачі, гостей возили гелікоптером ДСНС, - ЗМІ. ВIДЕО

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Президент Володимир Зеленський та Офіс президента святкували день народження Андрія Єрмака на державній дачі. Для доставляння гостей використовували гелікоптери ДСНС, заради безпеки закрили сусідній готель.

Про це йдеться в розслідуванні журналістів "Української правди", повідомляє Цензор.НЕТ.

За інформацією видання, 50-й день народження голови ОП Андрія Єрмака святкували 4 ні. В один з них - 21 листопада - Зеленський та Єрмак повернулися до Києва, щоб взяти участь в урочистостях до Дня гідності та свободи, і тут же знову полетіти в Карпати. Для цих переміщень використовували гелікоптер ДСНС.

Протягом години після приземлення гелікоптера журналісти помітили кортеж на "номерах прикриття" на в'їзді до резиденції Синьогора.

Той самий гелікоптер, за даними УП, о 5 ранку 21 листопада прилетів до Івано-Франківська і вже о 7 ранку вилетів до Києва, а близько 10 ранку Зеленський і Єрмак з'явилися на Інститутській.

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Журналісти також заявили, що бачили, як гелікоптер ДСНС залишає державну резиденцію 22 листопада і "прямує у бік Києва". За словами джерел УП, на борту перебували 14 гостей дня народження Єрмака, зокрема заступник голови ОП Олег Татаров і міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов. Вертоліт ДСНС сів в аеропорту Бориспіль близько 16:00, і, за словами журналістів, Зеленський і Єрмак "могли потрапити на роботу на Банкову близько 17:00".

Незабаром після першого з резиденції вилетів другий гелікоптер, який, ймовірно, належить ЗСУ або Нацвардії, на борту якого також перебували гості, сказано в розслідуванні.

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Журналісти надіслали запити щодо використання гелікоптерів для святкування дня народження Андрія Єрмака, але на момент виходу розслідування не отримали відповіді.

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
  • Серж Рача
    За чий рахунок цей банкет ?
    За ваш лохи
  • 18c49ed2
    Страшно то, что эти отморозки веселились так образцово-показательно в то время, когда вплотную должны заниматься войной с Рашей, вернее ее предотвращением и укреплением обороны страны. Что должны думать наши союзники если собственному президенту Украины это по@ер?
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