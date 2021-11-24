Волонтер Кашчук: Ми їхали до Грузії випити вина й поїсти хінкалі, а з нас зробити "страшних бандерівців" в стилі RT

Український волонтер Павло Кашчук обурений сюжетом грузинського телеканалу Імеді про те, як його не пустили до Грузії.

Про це Кашчук написав у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

Кашчук пише, що телеканал назвав його "досвідченим військовим експертом" з "угруповання Саакашвілі", яке прагне дестабілізувати ситуацію "не лише в Грузії, а й у всьому світі" та організувати військовий переворот.

"Все це дуже схоже на страшилку про злих бандерівців у стилі RussiaToday, героєм якої мене з неволі вирішили зробити, а також на спробу похитнути стосунки між двома до недавнього братніх народів. …а ми ж з друзями просто їхали подивитися на Казбек, випити вина і поїсти, трясця їх матері, хінкали!" - пише він.

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Кашчук підтвердив, що є автомобільним журналістом та блогером, з Саакашвілі не знайомий, а організація COMBAT-UA, до створення якої він причетний, ніколи не готувала бійців Грузинського легіону.

"Навпаки - одними з перших інструкторів у нашій школі були якраз відставні грузинські військові, які надали нам неоціненну допомогу у складний час, за що їм дуже вдячний", - зазначив він.

Волонтер також здивований, що МЗС України досі не попереджає офіційно, що потрапити до Грузії українцям нині складно. "Адже у нас третина країни якщо не УБД, то волонтери, якщо не журналісти, то блогери, бачити яких у себе в гостях "демократична" Грузія більше не бажає, хоч і соромиться в очі сказати", - зазначив він.

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Нагадаємо, Кашчука та ще кількох українців не пустили до Грузії 19 листопада, звинувативши в намірах дестабілізувати обстановку в країні. Ексзаступник генпрокурора України Давид Сакварелідзе вибачився перед Кащуком, а канал TV Imedi зробив про волонтера пропагандистський сюжет.