ОП про день народження Єрмака: Зеленського гвинтокрилами возили за протоколом, гостей Єрмака - не возили взагалі

Офіс Президента заперечує чотириденне святковання дня народження його голови Андрія Єрмака на державній дачі в Карпатах та використання гвинтокрилів для доставки гостей.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Офісу Президента у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

В Офісі твердять, що отримали запит журналістів лише 24 листопада - за кілька годин до виходу розслідування.

"Не було жодного 4-денного святкування з феєрверками, концертами, макетами венеційської архітектури, масовкою гостей та іншими принадами, які ще можна додумати для більшої ефектності. ... Друге: не було використання державних чи приватних літаків жодних осіб, пов'язаних з будь-якими бізнесменами. Гвинтокрилами ДСНС гостей чи взагалі сторонніх осіб не перевозили, тим більше з розважальною метою", - зазначили в ОП.

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Щодо пересування глави держави, то повідомлено, що гвинтокрили для цього використовували відповідно до протоколу.

"У п'ятницю Президент працював у Києві – на Банковій. Ввечері того дня відбув до резиденції в Гуті. У неділю Глава держави був у Києві на відповідних заходах, присвячених річниці початку Революції Гідності. У понеділок він також перебував на робочому місці. ... Андрій Єрмак відзначив день народження у понеділок в Києві – з батьками, у вівторок його привітали колеги в Офісі Президента", - твердять в Офісі.

Нагадаємо, раніше видання "Українська правда" опублікувала журналістське розслідування про святкування 50-ліття голови Офісу Президента Андрія Єрмака. Журналісти твердять, що святкування відбувалося на державній дачі, а гостей туди доставляли гелікоптерами ДСНС. Одним з гостей, який дістався приватним літаком, був близький соратник олігарха Ігоря Коломойського Тимур Міндич, твердять журналісти.