Вірменське суспільство має розуміння, що Росія здала Карабах, - спікер парламенту Вірменії Симонян

Пресслужба Національних Зборів Вірменії виклала відеофрагмент зустрічі Алена Симоняна з представниками російських ЗМІ, коли відбулася суперечка між спікером вірменського парламенту та присутнім російським пропагандистом Дмитром Стешиним щодо війни за Карабах.

Про цю зустріч розповідає Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал @SputnikArmenia.

Пресслужба Національних Зборів Вірменії зазначила, що виклала відео у відповідь на публікацію в "Комсомольській правді" статті спецкора Дмитра Стешина.

Фото: Супутник Вірменії

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"Ви здали Карабах насправді!" - заявив Стешин.

"Ви вважаєте, що ми здали?", - дипломатично перепитав Ален Симонян.

"Я вважаю, що це було зроблено для того, щоб Вірменія змінила геополітичний вектор із російського на західний", - почав тиснути на лідера вірменського парламенту російський журналіст.

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На це Симонян заперечив: "Ну, таке ж розуміння, такі ж думки є у вірменського суспільства, про те, що Росія здала Карабах. А з чого Ви взяли, що хтось здавав Карабах? Знаєте, коли Ви кажете, що хтось здавав Карабах, Ви ображаєте людей, які загинули, та сім'ї – тих людей, які втратили своїх синів на цій війні. Бо ми билися... І весь наш народ боровся до останнього. І якби хтось збирався щось здавати – було кілька різних варіантів це зробити. Включно з планом Лаврова і закінчуючи просто рішенням, де не знадобилося б 3700 і 3800 жертв з вірменської сторони. Тобто, думати, говорити, що хтось щось здав, означає не знати, що відбувається у Вірменії й що відбувається в Азербайджані, що відбувається в Нагірному Карабаху й, на жаль, що відбувається в Російській Федерації."

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Натомість журналіст Стешин прямо заявив про проросійський характер війни в Нагірному Карабасі й мимоволі вказав на зв’язок з подіями на окупованій українській території: "На початку жовтня я був на з'їзді Спілки Добровольців Донбасу - кілька тисяч людей збиралися їхати до вас на допомогу. І глава Спілки сказав, що не треба їздити: багато хто вже з'їздив і повернувся не солоно хлебтавши. У Вірменії було прийнято закон про найманство, і добровольці ідеально під це підпадали. Тобто ви свідомо перекрили потік людей, які були готові пролити свою кров за Вірменію".

Фото: Супутник Вірменії

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Ален Симонян заперечив потребу в живій силі, але поскаржився на відсутність російської воєнно-технічної підтримки: "Ми не мали проблем із кількістю людей. У нас була проблема, у нас була проблема, у нас була проблема, - тричі повторив він, - з тим, як воювати з тими "Байрактарами", яких не може збити жодна техніка, яка у нас існувала. Тобто ми вивели близько 25 тисяч наших військовослужбовців з територій, що перейшли під контроль Азербайджану. Ви вважаєте, що ми програли війну через те, що не мали людей? Справді? Ви думаєте, що війну в 2020 році виграють люди?"

Попри явну провокацію з боку російського журналіста, Ален Симонян намагався відповідати аргументовано, але з його слів випливало, що він, як і вірменське суспільство, від імені якого говорить, вважає, що Росія зрадила його країну під час війни за Нагірний Карабах.

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