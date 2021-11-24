Conflict Intelligence Team опублікувала нові свідчення пересування російських військ до кордонів України. ФОТО

Аналітики з Conflict Intelligence Team опублікували нові дані, що свідчать про пересування російських військ та військової техніки до кордонів з Україною.

Про це інформує Цензор.НЕТ за посиланням на CIT.

Так, 19 листопада на станції Мічурінськ-Воронезький зняли ешелон з боєприпасами, машинами хімічної розвідки РХМ-6 і важкою вогнеметною системою "Сонцепек", що прямував до Масловки (Воронезька область РФ). Дослідники припускають, що він міг перевозити техніку 20-го полку РХБЗ, який також входить до складу 1-ї гвардійської танкової армії та дислокується за 10 км від станції Ілліно.

Також фіксується прибуття російських військ до оккупованного Криму. Йдеться, наприклад, про 34-у окрему мотострілецьку бригаду армії РФ, навантаження якої зняли у Ставропілля 11 листопада, а також про 42-ю гвардійську мотострілецьку дивізію, ешелон з танками Т-72Б3 якої потрапив на відео дорогою до Криму.

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Варто зазначити, що у 2008 році останнє з'єднання (тоді 18-та окрема мотострілецька бригада) брало участь у війні у Грузії. Ешелон із танками прямує на станцію Айвазовська, куди у квітні цього року везли війська 58-ї армії, які тоді розташувалися на полігоні Опук на Керченському півострові в Криму (станом на 22 листопада цей полігон порожній).

Аналітики CIT зазначають, що кількість техніки, яку звозять до кордону України, "насторожує", і її "лише з натяжкою можна спробувати пояснити переозброєнням діючих частин". Так, тільки за останні кілька днів з'явилися два відео, де ешелони з БМП-3 та БТР-82 прямують з Буя, де розташована 22-а центральна база зберігання техніки, у Валуйках за 23 км від кордону з Україною, де базується 3-та мотострілецька дивізія. Крім того, туди ж, ймовірно, прибув склад із гаубицями "Мста-Б" (його походження встановити не вдалося).

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На думку аналітиків, перекидання військ відбувається порівняно повільно. Однак якщо вона відбуватиметься в такому ж темпі до січня, то загальна чисельність угруповання військ біля кордону та в Криму значно перевищить квітневі показники.

Дослідники згодні з оцінками розвідок, що "готовність до можливої операції на підконтрольній українській владі території буде досягнута щонайменше не раніше початку наступного року".