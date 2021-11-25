Мусаєва про реакцію ОП на розслідування про день народження Єрмака: Історія із "вагнергейтом" нічому не навчила
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на сторінку Мусаєвої в фейсбуці.
"Офіс президента відреагував на розслідування Української правди розлогим постом, в якому зокрема підтвердив, що президент а) був у Синьогорі у вихідні б) президент користувався гвинтокрилами ДСНС, але нібито "за протоколом". Також у повідомленні стверджується, що Андрій Єрмак святкував свій ювілей з батьками. Але чомусь у понеділок, тобто наступного дня після власне дня народження", - написала головред УП.
Вона зазначила, що при цьому в ОП не пояснюють, що голова держави робив у горах в такій складній внутрішній та зовнішній ситуаціях і чому не скористався своїм державним бортом.
"Навіщо подорож до державної резиденції потрібно було приховувати та користуватися гвинтокрилами? Дуже цікаво. Як і те, чому єдиним гостем в ці два дні в резиденції, за версією ОП, був міністр регіонального розвитку Олексій Чернишов?", - запитала Мусаєва.
Також керівник УП підкреслила, що у Офісу Президента було 8 годин на відповідь до виходу матеріалу.
"Ми відправили його рівно в той момент, коли отримали усі підтвердження, що для святкування дня народження було задіяно державні гвинтокрили. Здається, що історія із "вагнергейтом" нічого нікому не навчила", - йдеться в пості.