Єрмак про день народження: Не було жодного 4-денного святкування, гвинтокрилами ДСНС ніяких гостей не перевозили

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак спростовує інформацію "Української правди" про святкування свого дня народження у державній резиденції в Карпатах.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на сторінку Єрмака в фейсбуці.

"Цьогорічний ювілей я ніяк особливо не відзначав, лишень в понеділок заїхав до батьків. Вигріб від мами, що рідко у них буваю і що виглядаю втомленим. У вівторок виділив одну годину, щоб прийняти привітання від колег в Офісі Президента.

Дивно, що журналісти не поцікавились реальною ситуацією і взагалі не поспілкувалися зі мною. Вони надіслали запит лише сьогодні, тобто у день виходу сюжету. Таким чином, я просто ніяк не зміг би встигнути вчасно відповісти", - написав глава ОП.

За словами Єрмака не було жодного 4-денного святкування, ніхто не використовував жодних приватних чи державних літаків. Гвинтокрилами ДСНС ніяких гостей чи взагалі сторонніх осіб не перевозили, тим більше з розважальною метою.

Резиденцією в Карпатах і гвинтокрилами ДСНС у ці дні користивувся тільки президент відповідно до існуючих протоколів.

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"У пʼятницю Президент працював на Банковій. Згодом він відбув до резиденції в Гуті. Вже в неділю Президент у Києві брав участь у відповідних заходах, присвячених річниці початку Революції Гідності. А в понеділок перебував на робочому місці. Користування цією резиденцією протягом дня-двох, а також гелікоптерами, що використовуються президентом, чітко прописано у відповідних протоколах. І всі переміщення й розміщення тут відбувалися у звичайному режимі згідно з цими протоколами", - підкреслив Єрмак..

Керівник ОП зазначив, що "з інших представників влади" до резиденції президента заїжджав тільки міністр Олексій Чернишов, який перебував тими днями у Рівному та пересувався автівкою.

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