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Сакварелідзе про "вагнергейт": Головний індикатор цієї справи - 20 розвідників викидають на вулицю, наражаючи їхні життя на небезпеку

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Сакварелідзе про "вагнергейт": Головний індикатор цієї справи - 20 розвідників викидають на вулицю, наражаючи їхні життя на небезпеку
Звільнення з лав ЗСУ розвідників, що займались операцією проти "вагнерівців", яскраво свідчить про те, була зірвана операція зрадою чи обережністю з боку влади.

Таку думку висловив заступник генпрокурора в 2015-2016 рр. Давід Сакварелідзе, інформує Цензор.НЕТ.

"Зрада це була або обережність, "проєкт" або зірвана спецоперація, суспільству ще дуже довго доведеться з цим розбиратися, але….
Ті, хто цінує, будує, захищає та оберігає. Ті, хто розуміє, що таке держава і знає ціну ризику. 20 офіцерів - справжніх героїв - не викидають на вулицю без захисту, наражаючи їх життя на постійну загрозу", - написав Сакварелідзе.

Він підкреслив, що для нього це "головний індикатор/сигнал" у справі.

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Топ коментарі

  • Микола Гладюк
    Ці офіцери не дадуть їм так просто втекти до ростова.
  • Пан Перець
    Причинно-наслідкові зв'язки у вас наглухо відбите
  • Svet Kul
    Всегда ищи кому это выгодно.
    Вот кому выгодно ослабить страну на 20 профессионалов?
    Кто то же подписал приказ об увольнении?
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