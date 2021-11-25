Новини

Разумков має шанси перемогти Зеленського у другому турі виборів президента, - опитування

12 540186
Разумков має шанси перемогти Зеленського у другому турі виборів президента, - опитування
Якби найближчим часом відбулися вибори президента і у другий тур пройшли б чинний глава держави Володимир Зеленський та ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков, то останній мав би шанси на перемогу.

Про це свідчить опитування, проведене Центром Разумкова, передає Цензор.НЕТ.

"У випадку виходу до другого туру В. Зеленського і Д. Разумкова за В. Зеленського проголосували би 23% усіх опитаних або 50% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, за Д. Разумкова — відповідно 25% і 50%. Порівняно з результатами опитування, що проводилося у березні 2021 р., частка голосів, які респонденти готові віддати за В. Зеленського, зменшилася з 27% до 23% серед усіх опитаних, а частка тих, хто готовий голосувати за Д. Разумкова, зросла з 17% до 25%", - зазначили дослідники.

Разумков має шанси перемогти Зеленського у другому турі виборів президента, - опитування 01

Разумков має шанси перемогти Зеленського у другому турі виборів президента, - опитування 02

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Мені 38 і я не лох", - Разумков. ВIДЕО

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 11 по 17 листопада 2021 рокуметодом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Топ коментарі

  • НБ
    Два жидобільшовика? Ну це вже, мля, вааще! Це вони так "юзають" центр ім. Разумкова для розкрутки Пупса (Разумкова). Скоро центр ім Разумкова будуть посилати нах, а співробітників бити в морду... Вони точно на це заслуговують...
  • Gn Vladomax
    Коли Цей цирк закінчиться?? Один наркот кончений в президентському кріслі, другий ще недавно Чечетовим працював в кріслі голови верховної ради. Зараз супер демократа корчить з себе. В тата Бені Карабаса нова кукла появилась.
  • Apa6ecka
    Олигархи нашли замену Зеле и стали активно раскручивать Разумкова.
    Для народа это-шило на мыло.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини