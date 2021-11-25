Разумков має шанси перемогти Зеленського у другому турі виборів президента, - опитування
Про це свідчить опитування, проведене Центром Разумкова, передає Цензор.НЕТ.
"У випадку виходу до другого туру В. Зеленського і Д. Разумкова за В. Зеленського проголосували би 23% усіх опитаних або 50% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, за Д. Разумкова — відповідно 25% і 50%. Порівняно з результатами опитування, що проводилося у березні 2021 р., частка голосів, які респонденти готові віддати за В. Зеленського, зменшилася з 27% до 23% серед усіх опитаних, а частка тих, хто готовий голосувати за Д. Разумкова, зросла з 17% до 25%", - зазначили дослідники.
Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 11 по 17 листопада 2021 рокуметодом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.