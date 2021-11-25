За добу війська РФ дев'ять разів відкривали вогонь на Донбасі, застосовуючи БМП, 82- та 120-мм міномети. Втрат немає, - штаб ООС

Упродовж минулої доби, 24 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр штабу ООС.

Неподалік шахти "Бутівка" противник вів вогонь із станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

В напрямку Кам’янки ворог двічі здійснив обстріли, застосовуючи гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

В бік Нью-Йорка російські найманці відкривали вогонь з озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Біля Луганського ворожі війська вели вогонь двічі, використовуючи гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

З мінометів калібру 82 мм окупанти здійснили обстріл прикордонного контрольного поста першого оборонного рубежу, що входить до КПВВ "Мар’їнка".

В районі Верхньоторецького противник застосував автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, наші позиції потрапили під обстріл з мінометів калібру 82 мм та 120 мм.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Головний ворог – в Кремлі, політичні сили України мають консолідуватись для протидії зовнішній агресії, - Порошенко. ВIДЕО

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає", - повідомили у штабі.

Зазначається, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

"Станом на 7 годину ранку, 25 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - повідомили у пресцентрі ОС.