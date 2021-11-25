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Військові, корабель або винищувачі: Канада розглядає декілька способів посилення військової допомоги Україні

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Військові, корабель або винищувачі: Канада розглядає декілька способів посилення військової допомоги Україні
Призначена у жовтні на посаду міністра оборони Канади Аніта Ананд розглядає можливість розгортання сотень військовослужбовців в Україні, а також перекидання військового корабля в Чорне море або передислокацію частини винищувачів CF-18, які базуються в Румунії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це пише The Globe and Mail.

Відзначається, що рішення про розгортання додаткових сил в Україні ще не ухвалено.

"На нинішній момент зберігається статус-кво. Жодних змін у нашій позиції не відбулося, - заявила в середу речниця військового відомства Джулі Макдональд. - Ми уважно стежимо за ситуацією разом з нашими союзниками".

На сьогодні в Україні перебуває близько 200 канадських інструкторів, які займаються навчанням українських військовослужбовців.

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Як повідомлялося, Росія розгорнула вздовж українського кордону 94 000 військових, близько 1200 танків, 330 військових літаків та іншу техніку, що розглядається як можливість підготовки до широкомасштабної агресії проти України.

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Топ коментарі

  • Пан Перець
    З усього виходить, що єдиною слабкою ланкою в цій ситуації є наша нинішня зелена влада.
  • fg cbn
    Всему миру надо понимать, что Украина, Прибалтика, Молдова сейчас на передовой борьбы со злобным врагом человечества - фашистской путинской Россией.

    При этом нынешние валенкообразные бандиты не собираются останавливаться и будут продолжать вести себя по-хамски со всем миром. А происходит это в том числе потому, что ботоксный фюрер Путлер и его свора используют право вето в ООН для злоупотребления им при проведении своих бандитских проделок в мире. Эта ситуация просто нонсенс. Это то же самое, если преступник с доказанными многочисленными фактами своих бандитских проделок накладывал бы "право вето" на приговор себе и своей шайке. Ботоксный фюрер Путлер и его свора спонсируют всевозможных неонацистов в Европе для её дестабилизации. Именно благодаря кремлёвским подачкам вся эта мерзость в Европе снова поднимает голову: шовинисты, расисты, юдофобы, ксенофобы. При этом немцы в большинстве своём показывают, что они сейчас - интернационалисты. А большинство российского населения наоборот - фашисты, мировоззрение у них фашистское, хамовато-ксенофобское, фанфаронско-милитаристское. Если бы сейчас кремлёвские бандиты дали команду на создание концлагерей по типу гитлеровских или ГУЛАГа, большинство российского населения с удовольствием бы поддержало эту "инициативу властей", выстроилось бы в очереди работать там надзирателями-садистами, ещё и славословило бы власти "за создание новых рабочих мест"
  • 5 копійок
    Хай живе Канада!
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