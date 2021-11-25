Військові, корабель або винищувачі: Канада розглядає декілька способів посилення військової допомоги Україні
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Призначена у жовтні на посаду міністра оборони Канади Аніта Ананд розглядає можливість розгортання сотень військовослужбовців в Україні, а також перекидання військового корабля в Чорне море або передислокацію частини винищувачів CF-18, які базуються в Румунії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це пише The Globe and Mail.
Відзначається, що рішення про розгортання додаткових сил в Україні ще не ухвалено.
"На нинішній момент зберігається статус-кво. Жодних змін у нашій позиції не відбулося, - заявила в середу речниця військового відомства Джулі Макдональд. - Ми уважно стежимо за ситуацією разом з нашими союзниками".
На сьогодні в Україні перебуває близько 200 канадських інструкторів, які займаються навчанням українських військовослужбовців.
Як повідомлялося, Росія розгорнула вздовж українського кордону 94 000 військових, близько 1200 танків, 330 військових літаків та іншу техніку, що розглядається як можливість підготовки до широкомасштабної агресії проти України.