Ситуація з безпекою вздовж лінії зіткнення на Донбасі є вкрай нестабільною, - спецпредставник ОБСЄ Кіннунен

Ситуація у сфері безпеки на Донбасі вздовж лінії зіткнення вкрай нестабільна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив спеціальний представник Чинного голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі (ТКГ) посол Мікко Кіннунен після чергової зустрічі контактної групи на рівні глав делегацій.

"Ситуація у сфері безпеки вздовж лінії зіткнення є вкрай нестабільною. СММ ОБСЄ повідомляє про пошкодження житлових будинків та об'єктів інфраструктури, завданих важким озброєнням, по обидва боки від лінії зіткнення. Тупикова ситуація, пов'язана з поданням гарантій безпеки, стала серйозною проблемою для діяльності вздовж лінії зіткнення та ускладнює життя цивільного населення, а також роботу СММ", - зазначено у повідомленні Кіннунена для преси у середу.

За даними місії ОБСЄ, кількість порушень режиму припинення вогню на день перевищує аналогічний показник до набрання чинності заходами щодо посилення режиму припинення вогню у липні 2020 року.

За словами спецпредставника, кількість перешкод, що збільшується, ускладнює встановлення місією фактів.

Як зазначив Кіннунен, позиції учасників політичної робочої групи залишаються незмінними, що ускладнює обмін думками щодо розробки єдиного Плану дій щодо врегулювання ситуації.

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У робочій групі з безпеки учасники переважно зосередилися на питанні гарантій безпеки.

Гуманітарна робоча група обговорила звільнення осіб, які утримуються у зв'язку з конфліктом, пошук зниклих безвісти та можливості одночасного відкриття двох нових пунктів пропуску через лінію зіткнення у Золотому та Щасті Луганської області.

Економічна робоча група провела конструктивне обговорення різноманітних аспектів водопостачання окремих районів Донецької та Луганської областей України (ОРДЛО). Також було розглянуто екологічні теми, пенсійні виплати та питання, пов'язані з мобільним зв'язком.