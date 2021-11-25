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За добу у світі від COVID-19 померли 8,2 тис. осіб. Україна - у трійці лідерів за летальними випадками. ІНФОГРАФІКА

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За добу у світі від COVID-19 померли 8,2 тис. осіб. Україна - у трійці лідерів за летальними випадками. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 25 листопада у світі зареєстрували 632 430 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 8 257 оcіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 259 768 780 випадків інфікування, з них 632 430 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 193 034 особи, з них 8 257 за минулу добу.

За добу у світі від COVID-19 померли 8,2 тис. осіб. Україна - у трійці лідерів за летальними випадками 01

Побороли хворобу та вилікувалися 234,9 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

За добу у світі від COVID-19 померли 8,2 тис. осіб. Україна - у трійці лідерів за летальними випадками 02

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 11-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 9-ту, за летальними випадками - 3-ту у світі і 2-гу в Європі.

За добу у світі від COVID-19 померли 8,2 тис. осіб. Україна - у трійці лідерів за летальними випадками 03
За добу у світі від COVID-19 померли 8,2 тис. осіб. Україна - у трійці лідерів за летальними випадками 04

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Топ коментарі

  • Егор Лепотов
    В Нидерландах вакцинированно 80% но все больницы забиты, больных самолетами возят в Германию.
  • Alex 6dec27a3
    а шо тут виводить?
    У мордвинів кожен день строго по 1240 померлих - мабуть більше бланків не видають.
    Ну а у нас рівень захворюваності падає на -12 тис щоденно, а смертність навпаки - тримається дуже високо.
    Що це означає? Або в медицині - повний занепад, або статистика не відповідає дійсності
  • Странник Виртуальный d2c4d836
    Нам показують взагалі казна що. Фантастичний тріллєр від влади. Чи Ви вірите тим людям які у всьому брешуть?
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