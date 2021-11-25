За добу у світі від COVID-19 померли 8,2 тис. осіб. Україна - у трійці лідерів за летальними випадками. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 25 листопада у світі зареєстрували 632 430 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 8 257 оcіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 259 768 780 випадків інфікування, з них 632 430 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 193 034 особи, з них 8 257 за минулу добу.

Побороли хворобу та вилікувалися 234,9 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 11-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 9-ту, за летальними випадками - 3-ту у світі і 2-гу в Європі.



