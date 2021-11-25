Українська делегація в ТКГ закликала РФ підтримати звернення до МКЧХ для доступу до місця смерті в Макіївці полоненого Макарця

Українська делегація в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу закликала Росію підтримати ініціативу про звернення ТКГ до Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) для забезпечення невідкладного доступу і проведення розслідування всіх обставин смерті полоненого українця Руслана Макарця, якого утримували в колонії в тимчасово окупованій Макіївці.

Про це йдеться в повідомленні української делегації в Тристоронній контактній групі за результатами вчорашніх консультацій ТКГ в режимі відеоконфреренції, інформує Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що беручи до уваги інцидент, що стався 11 листопада 2021 р., пов'язаний із загибеллю громадянина Макарця, який утримувався в Макіївській виправній колонії (ТОТ у Донецькій обл.), представниця України в Гуманітарній підгрупі на засіданні підгрупи порушила питання про вивчення обставин смерті даного громадянина України

"Українська делегація закликала російську сторону підтримати ініціативу про звернення Тристоронньої контактної групи до Міжнародного Комітету Червоного Хреста задіяти всі інструменти для забезпечення невідкладного доступу до місця інциденту для проведення об'єктивного розслідування всіх обставин смерті Макарця, звільнення якого вимагала українська сторона протягом тривалого часу", - сказано в повідомленні.

"Українська делегація продовжує наполягати на необхідності якнайшвидшого звільнення всіх осіб, утримуваних у зв’язку з конфліктом, відкриття КПВВ, суворого дотримання режиму припинення вогню та виконання рішень Паризьского саміту Номандського формату 2019 року", - зазначають в українській делегації в ТКГ.

Як повідомляється, наступне засідання заплановане на 8 грудня.

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Нагадаємо, Руслан Макарець був затриманий на непідконтрольній Україні території Донецької області навесні 2019 року на КПП в Горлівці. Пізніше його засудили до 13 років позбавлення волі за законодавством т.зв. ДНР, зокрема, за статтями "зрада батьківщині" і "шпигунство на користь українських спецслужб" і відправили відбувати термін в колонію в Макіївці.

Україна наполягала на його звільненні. 12 листопада поточного року стало відомо про смерть Макарця.