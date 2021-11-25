Українська делегація в ТКГ заявила протест через указ Путіна щодо товарів з ОРДЛО: "Це продовження політики повзучої інтеграції ТОТ до економічного простору РФ"
Про це йдеться в повідомленні української делегації в Тристоронній контактній групі за результатами вчорашніх консультацій ТКГ в режимі відеоконфреренції, інформує Цензор.НЕТ.
"Вважаємо такі дії РФ такими, що суперечать Мінським домовленостям і домовленостям лідерів "Нормандського формату", втручанням у внутрішні справи України, свідомим кроком РФ на продовження політики повзучої інтеграції тимчасово окупованих територій України до російського економічного простору", - зазначає українська делегація в ТКГ.
Нагадаємо, 15 листопада президент РФ Володимир Путін підписав указ, яким прирівняв товари з ОРДЛО до російських. Документ також містить доручення російському уряду спростити їх допуск на ринок Росії і до держзакупівель.
Міністерство закордонних справ України у відповідь на це заявило, що розцінює указ президента РФ Володимира Путіна щодо товарів з ОРДЛО як грубе втручання у внутрішні справи України, порушення її законодавства та норм міжнародного права.