Новий транш МВФ направлять на підтримку фінансової стабільності та боротьбу з наслідками COVID-19, – Свириденко
Про це написала у Facebook перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.
"Кошти будуть спрямовані, в першу чергу, на утримання фінансової стабільності та боротьбу з наслідками COVID-19", - пояснила Свириденко.
За її словами, рішення про черговий транш Рада директорів МВФ ухвалила після детального аналізу фінансово-економічної ситуації в країні та дій української влади щодо подолання наслідків пандемічної кризи.
"Отриманню траншу також передував значний прогрес, який продемонструвала наша держава в реалізації низки структурних реформ. Насамперед ідеться про реформи в судовій сфері, антикорупційній політиці, посилення незалежності Національного банку України", - наголосила міністерка економіки.
Вона додала, що у межах цієї програми МВФ Україна вже отримала близько 2,8 мільярда доларів.