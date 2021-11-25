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Надії громадян були великі та відтягнули розчарування на два роки, - "слуга народу" Бужанський

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Надії громадян були великі та відтягнули розчарування на два роки, - "слуга народу" Бужанський
"Слуга народу" ошукала надії громадян України.

Про це у своєму телеграм-каналі написав нардеп СН Максим Бужанський, передає Цензор.НЕТ.

"Скажімо так, два роки тому, інформаційну політику фракції та партії СН треба було доручити та підпорядкувати Дубінському. Людині, яка цим займалася професійно та успішно все життя. ... А ідеологію треба було сформулювати і теж комусь доручити. Але обрали інший шлях, інформполітику - бездарним ноунеймам, Дубінського виключити з фракції за розгром у Битві при Калці 1223 року, інших мотивацій так і не почув, а ідеологію замінили пафосними гаслами", - заявив "слуга народу".

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"Результат перевершив усі очікування, більш того, сподівання громадян були настільки великі, що відтягнули гірке розчарування на два роки. Але й вони скінчилися. А немає нічого страшнішого, ніж ошукані надії громадян", - підсумував він.

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Топ коментарі

  • Leon Renk bcc9a743
    Для мене Бужанський таке саме воно як і Зелебенський!
    Обоє жк!
  • Геннадій
    Ще одна ватна гнида засмерділа!
  • Ben23
    То есть он недоволен тем, как именно "слуги" лапшу на уши вешают, мол, можно было тонко технично это делать.
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