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СБУ ліквідувала на Луганщині канал контрабанди пороху до РФ: майже 20 кг речовини перевозили у пасажирському мікроавтобусі. ФОТОрепортаж

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СБУ заблокувала у Луганській області спробу контрабандного вивезення пороху за кордон. Зловмисники намагалися переправити до РФ майже 20 кг вибухової речовини під виглядом тонера для принтера.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Небезпечний "товар" перевозили рейсовим мікроавтобусом серед особистих речей пасажирів.

У ході відпрацювання оперативної інформації правоохоронці затримали транспортний засіб на пункті пропуску "Мілове".

За попередніми даними слідства, водій автобуса отримав "багаж" від керівника транспортної компанії. Перевізник мав передати небезпечну речовину замовнику на одній із автозаправних станцій на території Ростовської області РФ.

СБУ ліквідувала на Луганщині канал контрабанди пороху до РФ: майже 20 кг речовини перевозили у пасажирському мікроавтобусі 01

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України, триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності її організаторів.

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Заходи із викриття правопорушення проводили співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях у взаємодії з підрозділами Державної митної служби та за процесуального керівництва прокуратури.

СБУ ліквідувала на Луганщині канал контрабанди пороху до РФ: майже 20 кг речовини перевозили у пасажирському мікроавтобусі 02
СБУ ліквідувала на Луганщині канал контрабанди пороху до РФ: майже 20 кг речовини перевозили у пасажирському мікроавтобусі 03
Фото: сайт СБУ

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Топ коментарі

  • Сергій Яковенко a7b09eab
    У воюючій країні СБУ не повина сцяти окропом від того, що "...ліквідувала канал контробанди пороху до РФ..." СБУ повина кожного дня виявляти зрадників і агентів іноземних держав, в тому числі і Московії у першу чергу. А від того, що не має результату то і пачимо подібні заяви. На безриб'ї і рак риба.
  • Bel Amor
    кажеца, сорвали какую-то операцию ГРУ. Правая рука не ведает, что творит левая
  • Alex Fomenko
    Порох не годится как ВВ. Хотя странно вообще что в наше порох закончился.... Наверное просто кто-то с головой не дружит раз взялся такое везти.
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