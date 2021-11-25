Новий уряд ФРН в коаліційній угоді кардинально змінив риторику щодо Росії

В ухваленій коаліційній угоді німецьких соціал-демократів, "Зелених" та вільних демократів кардинально змінилася риторика щодо Росії у порівнянні з текстом угоди уряду Ангели Меркель 2017 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у статті "Європейської правди".

"Угода 2017 року показувала, наскільки багато в уряді Меркель лишалося міфів про відновлення "нормальності" російського керівництва; зараз їх немає", - йдеться у матеріалі.

Зокрема, чотири роки тому угода говорила про "зацікавленість у добрих відносинах та близькій співпраці з РФ для захисту миру", про те, що Німеччина хоче "разом з Росією гарантувати мир в Європі", пропонувала Москві рухатися до "спільної економічної зони від Лісабона до Владивостока" і ставила як мету всієї політики Німеччини щодо Росії "повернення до взаємної довіри та мирного балансу інтересів".

У новій коаліційній угоді немає подібних висловів. Хоча риторика досі є мирною, вона кардинально змінилася.

Тепер угода називає Москву не партнером і не потенційним партнером, а лише констатує, що "Росія є вважливим політичним гравцем", з яким Німеччина прагне "стабільних відносин" та готова до "конструктивного діалогу".

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