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Новий уряд ФРН в коаліційній угоді кардинально змінив риторику щодо Росії

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Новий уряд ФРН в коаліційній угоді кардинально змінив риторику щодо Росії
В ухваленій коаліційній угоді німецьких соціал-демократів, "Зелених" та вільних демократів кардинально змінилася риторика щодо Росії у порівнянні з текстом угоди уряду Ангели Меркель 2017 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у статті "Європейської правди".

"Угода 2017 року показувала, наскільки багато в уряді Меркель лишалося міфів про відновлення "нормальності" російського керівництва; зараз їх немає", - йдеться у матеріалі.

Зокрема, чотири роки тому угода говорила про "зацікавленість у добрих відносинах та близькій співпраці з РФ для захисту миру", про те, що Німеччина хоче "разом з Росією гарантувати мир в Європі", пропонувала Москві рухатися до "спільної економічної зони від Лісабона до Владивостока" і ставила як мету всієї політики Німеччини щодо Росії "повернення до взаємної довіри та мирного балансу інтересів".

У новій коаліційній угоді немає подібних висловів. Хоча риторика досі є мирною, вона кардинально змінилася.

Тепер угода називає Москву не партнером і не потенційним партнером, а лише констатує, що "Росія є вважливим політичним гравцем", з яким Німеччина прагне "стабільних відносин" та готова до "конструктивного діалогу".

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Топ коментарі

  • Глеб123
    на старую каргу Меркель у Хуйла явно был компромат и она не рыпалась. Будем надеется что новое правительство ФРГ наконец покажет хуйлу на его место
  • Владимир Сухов e5dee246
    Тільки під кінець канцлерства Меркель, стало ясно, що вона ніколи не була другом для України і в усьому потурала Путлеру.
  • Алексей Рябов 1b2bb5d9
    Что за бред? Первый серьезный звонок был в 2008 в Бухаресте. Потом ускоренная постройка газовых потоков, проталкивание формулы штангенциркуля, начиная с 2016 года. Ну и так, по мелочи, поставки высокотехнологичного оборудования в Крым, автомобильные заводы в подмосковье и т.д. Так, что кто такая Меркель было известно очень давно, а не под конец ее каденции
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