Політики Сербії офрекордз кажуть, що невизнання Криму та підтримка РФ - це не їхня принципова позиція, а торги за газ, - "слуга народу" Чернєв

Україна свого часу визнала кордони Сербії і не визнала Косова, а нині сербські політики мають нечітку позицію щодо Криму.

Про це Цензор.НЕТ розповів в інтерв'ю народний депутат "Слуги народу" Єгор Чернєв

"Справа в тому, що на сьогоднішній день вони (Сербія. - Ред.) мають чималі проблеми з Росією, яка підняла в 3 рази ціну на газ. І зараз президент Вучич намагається домовитись про знижку. Тому що раніше ціна була близько 260 доларів, а зараз виставили 750 доларів. Наступного тижня нібито має бути зустріч Путіна та Вучича. І напередодні цієї зустрічі серби максимально згладжують кути, щоб не було ніяких, як вони вважають, червоних ганчірок, подразників для Путіна", - розповів нардеп про свої враження від нещодавного візиту до Сербії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сербія поводиться на Західних Балканах, як РФ з Україною і Білоруссю,- прем’єр Косова

"І ось тут хотілося б нагадати нашим сербським партнерам, що свого часу ми визнали ваші кордони і не визнали Косова — а нині ви маєте нечітку позицію щодо Криму... Адже їхня позиція була мінливою. Це стосується, наприклад, резолюцій ООН щодо України, за які вони то взагалі не голосували, то голосували проти, то виходили із залу. Я маю на увазі резолюцію про мілітаризацію Криму, утиск прав кримських татар на Кримському півострові та окупацію Криму. Таких питань достатньо", - додав він.

"У приватних бесідах вони кажуть: ну, ми ж не проти України. Ми з вами. Але ви повинні розуміти, що відкрито на камеру ми це не можемо говорити, бо: а) у нас торги за газ із Російською Федерацією; б) у нас 30% проросійського населення. Все досить прагматично. Офрекордз вони саме так і кажуть: хлопці, це не є принциповою нашою позицією — те, що ми не визнаємо Крим і підтримуємо Росію. Просто ми розуміємо, що нам завтра торгуватися за газ. І в нас справді 30% населення підтримують Росію. І на цьому грають і Росія, і Сербія та політики Сербії. Тим більше, що там приблизно така ж умовна зміна влади, як і в Російській Федерації. Прем'єр стає президентом, президент – прем'єром. Двоє людей змінюють один одного вже який термін", - резюмував Чернєв.

Детальніше читайте в інтерв'ю Єгора Чернєва: "Задача Запада и Украины - сделать любой следующий шаг максимально болезненным для России".