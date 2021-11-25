Шмигаль доручив Мінінфраструктури здешевити квитки на внутрішні авіаперевезення: Вони мають стати більш доступними для людей

Авіаподорожі по Україні мають стати більш доступними для людей, оскільки це сприятиме розвитку внутрішнього туризму та стимулюватиме економіку.

Про це зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час наради щодо розвитку внутрішніх авіаперевезень, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Урядовий портал.

Як зазначається, в обговоренні взяли участь міністр інфраструктури Олександр Кубраков, міністр фінансів Сергій Марченко, в. о. голови Державіаслужби Сергій Коршук та представники авіакомпаній, що здійснюють пасажирські перевезення в межах України.

"Під час наради було поінформовано, що на виконання закону України Уряд схвалив порядок використання 104 млн грн, передбачених у бюджеті для відшкодування витрат українських авіаперевізників під час пандемії COVID-19. Це рішення дозволить вітчизняним авіаперевізникам подати до 10 грудня цього року заявки Міністерству інфраструктури для отримання відповідних компенсацій", - йдеться в повідомленні.

Прем’єр-міністр підкреслив, що пандемія коронавірусу у світі суттєво вплинула на галузь авіаперевезень. І сьогодні, коли люди поступово повертаються до подорожей, важливо, щоб ціни на авіаквитки для них стали більш доступними.

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"Уряд спільно з Офісом Президента та Верховною Радою шукав необхідні механізми підтримки, щоб люди могли дешево подорожувати літаком по Україні й розвивати внутрішній туризм. Це не лише про конкурентний ринок, але й про інвестиції в розвиток держави", — зазначив Денис Шмигаль.

За підсумками наради прем’єр-міністр дав завдання Міністерству інфраструктури опрацювати й надати пропозиції здешевлення квитків на внутрішні авіаперевезення.