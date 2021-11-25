"Схоже, Росія остаточно занурила Мінський процес у кому. Гризлов тупо бреше", - Гармаш

Росія офіційно зняла із себе всі зобов'язання щодо Мінських угод та єдиним своїм завданням у ТКГ бачить нав'язування Україні діалогу з ОРДЛО, на який українська влада ніколи не піде.

Про це у фейсбуці написав представник української делегації у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Сергій Гармаш, передає Цензор.НЕТ.

"Схоже, що Росія остаточно занурила Мінський процес у кому. Хоча російська делегація і вчора (на політичній робочій групі), і сьогодні була надзвичайно активною. Але активна, не в сенсі роботи з врегулювання конфлікту, а в сенсі заяв, що працювати в цьому напрямі Росія не буде, оскільки вона "не є стороною внутрішньоукраїнського конфлікту", - написав він.

Наприклад, як зазначив Гармаш, на переговорах у Тристоронньому форматі (ОБСЄ, Україна, Росія) керівник російської делегації у ТКГ Гризлов відмовився відповідати на запитання, що стосуються дій безпосередньо Російської Федерації: "Він відразу зажадав запросити своїх маріонеток з Донецька та Луганська, начебто вони можуть коментувати Указ Путіна про визнання товарів ОРДЛО, або невиконання Росією її зобов'язань щодо безперешкодного доступу СММ ОБСЄ на окупованій Росією території України".

Також він додав, що РФ навіть відмовилася підтримати звернення до Міжнародного Комітету Червоного Хреста, щоб МКЧХ вивчив обставини загибелі в Макіївській колонії 37-річного громадянина України, який перебував у списках на обмін: "Тобто Гризлов проігнорував практично всі питання та пропозиції, які пролунали від України до Російської Федерації".

"Але якщо вони не хочуть чогось слухати, то це не означає, що ми не говоритимемо про це! Понад те, на чергову заяву Гризлова, що "сторонами конфлікту є Україна та ОРЛО та ОРДО", мабуть, вперше за мої півтора роки у ТКГ, я почув чітку заяву в.о. голови української делегації Андрія Костіна, що РОСІЯ Є СТОРОНОЮ КОНФЛІКТУ (!). Раніше дипломатично заявляли, що РФ – сторона ТКГ. Особисто для мене це дуже знаково, оскільки ми почали не тільки майстерно ставити запитання чи відповідати на них – ми почали розставляти крапки! Важливо позначати свою позицію! А як казав той самий Леонід Макарович: "найкраща переговорна позиція – це принципова". Потрібно сказати, Гризлов дещо здивувався від такої заяви: "така позиція не призведе до врегулювання внутрішньоукраїнського конфлікту". Він навіть запропонував Костіну "порадитися зі своїм керівництвом..." щодо таких заяв", - розповів Гармаш.

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"Пане Гризлов, якби конфлікт був "внутрішньоукраїнським", то ми б і без вас у ньому розібралися! Без вашого втручання у наші "внутрішні" справи! Але тільки там не "шахтарі та трактористи", там російська зброя, російські паспорти, російські рублі та російські прапори", - підкреслив представник української делегації у ТКГ.

Також Гармаш зауважив, що ​​цинізм просто зашкалює: "Гризлов постійно цитує Мінські угоди, але того, що він цитує в їхніх текстах, якраз немає. Тобто глава російської делегації тупо бреше, знає, що ми знаємо, що він бреше, і це в Росії називається дипломатією?! Втім, яку позицію може займати Гризлов, якщо Путін тиждень тому чітко заявив: "У Мінських угодах ніде не сказано, що Росія є стороною конфлікту. Ми ніколи з цим не погоджувалися та не погодимося. Ми такими не є"! Я б посперечався із цим твердженням, безпосередньо апелюючи до Мінського Протоколу, але з ними сперечатися марно".

"Це глухий кут. По суті, Росія офіційно зняла з себе всі зобов'язання щодо Мінських угод та єдиним своїм завданням у ТКГ бачить нав'язування нам діалогу з ОРДЛО, на який ми ніколи не підемо! Принаймні, доки Москва завозить туди зброю, боєприпаси, "добровольців", "фахівців" та гроші. І поки що ділянка кордону на Донбасі контролюється одноосібно РФ…", - написав він.

Гармаш також зазначив, що похідним від цієї позиції Москви є блокування як політичних і військових переговорних процесів, так і гуманітарних: "Наприклад, учора представники ОРДЛО від Росії зірвали засідання робочої групи з гуманітарних питань. З приводу того, що представник України в підгрупі Галина Третьякова мала відлучитися, а її, відповідно до ноти МЗС України, замінила інша людина. І все! Тобто їм важливим є не вирішення питань обміну, розшуку безвісти зниклих, відкриття КПВВ, а те, щоб з ними спілкувався голова парламентського комітету, - їм важливий статус, те, що дає відчуття суб'єктності, а люди в їхньому рейтингу інтересів - на останньому місці".

"Не можна не сказати і про те, що маріонетки Москви прив'язали вирішення нагальних проблем населення до вимоги звільнити затриманого нами члена НЗФ Косяка. Вони не дають гарантій безпеки на проведення ремонтних робіт, без яких страждають підконтрольні їм люди!

Більше того, навіть СММ ОБСЄ, якій практично повністю закрили маршрути пересування до ОРЛО, стала, за словами її керівника, "заручником відсутності механізму гарантій безпеки". Інакше кажучи, вимоги звільнення Косяка… Але при цьому вони ображаються, що СММ щось не фіксує і чогось не бачить. А як вона може бачити і фіксувати, якщо ви не даєте їй пересуватися?! Просто абсурд!

Єдиний позитив із усього цього, що досягнуто консенсусу щодо візиту до ОРДЛО інспекторів Міжнародного агентства з атомної енергії. Передбачається, що такий візит відбудеться "незабаром"", - резюмував представник української делегації у ТКГ.