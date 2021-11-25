Створення національного авіаперевізника Ukrainian National Airlines: Мінінфраструктури підписало з Airbus меморандум про співпрацю

Міністерство інфраструктури України підписало меморандум про співпрацю з однією з найбільших авіабудівних компаній Airbus, що передбачає можливість лізингу чи купівлі 22 літаків.

Меморандум закріплює спільну мету України та Франції – розвиток та співпраця у сфері авіації, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Документ визначає алгоритм подальшої співпраці держав у межах створення в Україні національного авіаперевізника, включаючи, але не обмежуючись придбанням повітряних суден майбутнім авіаперевізником.

Сторони також погоджуються обговорити умови, на яких мають намір співпрацювати, зокрема щодо створення сучасного флоту для українського національного авіаперевізника.

Згідно з текстом меморандуму, який є в розпорядженні агентства, зокрема, розглядається можливість лізингу/купівлі: шести малих вузькофюзеляжних літаків (типу А220); 12 середніх вузькофюзеляжних літаків (типу А320/А321); чотирьох широкофюзеляжних літаків (типу А330/350).

Після створення в Україні національного авіаперевізника Airbus також готовий розглянути можливість співпраці з українською авіакосмічною галуззю.

Від Мінінфраструктури документ підписав його голова Олександр Кубраков, від Airbus – віце-президент компанії з Європи та Центральної Азії Кімон Сотіропулос.