"Слуга народу" Чернєв про допомогу союзників Україні у разі наступу РФ: Будуть економічні заходи, про пряму військову участь формулювання обтічні

Росія чудово розуміє, що подальша ескалація призведе до подальшого посилення санкцій, а, можливо, і більш прямої відповіді з боку союзників.

Про це Цензор.НЕТ розповів в інтерв'ю народний депутат "Слуги народу" Єгор Чернєв.

З його слів, наразі відбувається консолідацію антиросійських сил.

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"Саме ці заяви показують об'єднання зусиль та зближення позицій. І нещодавня пряма заява Джонсона про те, що Європа має обирати або російський газ, або захист України - це і є заклик до консолідації. Більше того, на відміну від традиційної дипломатичної мови британців (згадайте обтічні формулювання у справі про отруєння Скрипалів, ці всі "швидше за все, можливо, за цим стоїть Росія"), тут вони говорять абсолютно прямо. І це справді безпрецедентно. Отож Росія, зі свого боку, оцінює, які наслідки матиме таке вторгнення. Захід, зі свого боку, вживає превентивних заходів, заявляючи: подальша ескалація вам дорого коштуватиме; ви заплатите більше, ніж отримаєте", - пояснив політик.

"Ось це і є основне завдання Заходу та України зробити будь-який наступний крок максимально болючим і невигідним для Російської Федерації. Вони чудово розуміють, що отримають ще більше санкцій, можливе відключення від Swift, нафтове ембарго тощо. Звісно, ​​це будуть передусім економічні заходи. Але й військові підуть", - акцентував "слуга народу".

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"Про те, що економічні заходи впливу будуть – наші партнери говорять абсолютно однозначно. Про пряму військову участь формулювання вже обтічні, хоча вже такої категоричної відмови, як раніше, немає. Адже ми отримуємо військову допомогу не лише у вигляді зброї, боєприпасів та спорядження. Ось Швеція каже, що вони готові надіслати людей. Не спростували інформацію і про відправку в Україну британських спецназівців. Поки йдеться про допомогу як інструкторів і консультантів, але ж ми чудово розуміємо, що це вже показовий захід. Який може мати тенденцію до дуже неприємного для Путіна розвитку", - резюмував Чернєв.

Детальніше читайте в інтерв'ю Єгора Чернєва: "Задача Запада и Украины - сделать любой следующий шаг максимально болезненным для России".