Франція та Німеччина мають упереджене ставлення з приводу подальшого просування України в НАТО, - "слуга народу" Чернєв

Деякі країни-члени НАТО побоюються, що подальша євроатлантична інтеграція України може спровокувати Росію.

Про це Цензор.НЕТ розповів в інтерв'ю народний депутат "Слуги народу" Єгор Чернєв.

"У Франції та Німеччини є певне упереджене ставлення щодо подальшого просування України в НАТО. Мовляв, це може спровокувати Росію. На що я відповідаю: хлопці, мені здається, саме ваша бездіяльність і провокує Росію робити все, що вона хоче. Тому що 13 років минуло з того моменту, коли ви сказали: українці ми зараз вирішимо питання надання вам ПДЧ. І за 13 років практично нічого не було зроблено! Що всі ці роки демонструвало Росії: її залякування працює. Отже, можна лякати далі! І в результаті за 13 років замість ПДЧ ми отримали війну", - заявив політик.

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За його словами, у відповідь німецькі політики погоджуються з його аргументами, "але наголошують, що Німеччина, нібито, має тривалі, починаючи ще з Пруссії, стосунки з Російською Федерацією": "Плюс є комплекс провини за Другу світову війну і вони відкрито говорять про те, що ми, мовляв, заборгували Росії. Я заперечую: а нам ви не заборгували за мільйони втрачених життів українців?"

Разом з тим, Чернєв зазначив, що така ситуація змінюється через зміни у внутрішній політиці Німеччини.

"Є дуже високі шанси того, що міністром закордонних справ Німеччини стане представник партії Зелених. ... Для нас це є позитивним сценарієм. По-перше, "зелені" чітко налаштовані проти "Північного потоку". По-друге, їхні депутати більш проукраїнські, ніж представники ХДС чи соціал-демократи. Тобто, ми можемо розраховувати на позитивні зрушення за рахунок зміни внутрішньополітичної ситуації в деяких країнах-скептиках", - пояснив "слуга народу".

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"На нашу користь грає і неадекватна поведінка Російської Федерації на світовій арені, насамперед у Європейському Союзі. Зокрема газовий шантаж, яким вони розраховували прискорити процес ратифікації "Північного потоку". У результаті Кремль отримав зворотну реакцію: ви серйозно намагаєтеся мовою сили розмовляти з Європейським Союзом?" - резюмував він.

Детальніше читайте в інтерв'ю Єгора Чернєва: "Задача Запада и Украины - сделать любой следующий шаг максимально болезненным для России".