З початку доби війська РФ відкривали вогонь у напрямку Луганського й Авдіївки, втрат серед українських воїнів немає, - Міноборони

Впродовж поточної доби, 25 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

В бік Луганського противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів.

В напрямку Авдіївки ворог здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм.

Зазначається, що втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли", - повідомили у Міноборони.

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