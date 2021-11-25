З початку доби війська РФ відкривали вогонь у напрямку Луганського й Авдіївки, втрат серед українських воїнів немає, - Міноборони
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Впродовж поточної доби, 25 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
В бік Луганського противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів.
В напрямку Авдіївки ворог здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм.
Зазначається, що втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає
"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли", - повідомили у Міноборони.