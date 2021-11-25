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Кулеба про підвищення обороноздатності ЗСУ: Зброя, як і гроші, любить тишу

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Кулеба про підвищення обороноздатності ЗСУ: Зброя, як і гроші, любить тишу
Україна співпрацює з низкою країн у військово-технічній сфері щодо постачання зброї та обладнання.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ведуться подальші кроки щодо посилення обороноздатності країни. Втім, Кулеба вважає недоцільним розголошувати такі деталі.

"Зброя, як і гроші, любить тишу, тому подальші деталі розголошувати не стану, хочу лише запевнити, що всюди у світі ми, дипломати, шукаємо та знаходимо все те, що робить нашу армію сильнішою, а отже стримує Росію від наступу", - зазначив Кулеба.

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    А празднование дня рождения Андрея Елдака любит тишу в квадрате!!!
  • Oljik
    Зброя, гроші і злив спецоперацій люблять тишу. Мало не забув - оффшори теж.
  • A San
    Так любить тишу, говорили в минулому році з передової хлопці,що і автомати позабирали. А звільнитись не можна було , бо контракт.
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