Для збереження санкцій ЄС проти осіб часів Януковича ключовими є судові рішення, - Кулеба

Міністерство закордонних справ України працюватиме з правоохоронними органами України, щоб зберігати санкції ЄС проти осіб часів президентства Віктора Януковича, проте ключовими у цьому питанні є судові рішення, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Ми працюватимемо з правоохоронцями, щоб зберігати санкції для цих осіб, але ще раз наголошу, що ключове - це судові рішення. Якщо не буде судових рішень, то врешті-решт санкції зніматимуть", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу в четвер, передає Цензор.НЕТ.

Міністр зазначив, що не просто поставив це питання перед правоохоронними органами, а налагодив тіснішу дієву взаємодію з ними.

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"На початку цього тижня відбулася нарада під головуванням генерального прокурора України Ірини Венедіктової, я їй дуже вдячний за таку проактивну позицію. Ми зібралися: всі правоохоронці плюс МЗС та віце-прем'єр із європейської та євроатлантичної інтеграції, пройшлися всіма справами, всіма списками, побачили, де є більше перспектив, де менше, і наразі коліщатка державного механізму в цьому питанні крутитимуться швидше. Але час іде і, справді, щодо тих фігурантів санкційного списку, щодо яких немає судових рішень, вони поступово з нього випадають", - пояснив він.

Кулеба наголосив, що це насамперед завдання для українських правоохоронних органів та судів.

"Кожна справа дуже велика, наскільки я розумію, і її розгляд займає час в умовах функціонування нашої судової системи, яка потребує реформування. Це не одноденна справа, але рух уперед на цьому напрямі відбувається", - запевнив глава МЗС.

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Як повідомлялося, посли Євросоюзу погодилися виключити із санкційного списку ЄС міністра доходів та зборів України часів Януковича Олександра Клименка.