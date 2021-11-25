СБУ викрила експравоохронця, який торгував персональними даними громадян України із закритих баз. ФОТО

Служба безпеки України викрила експравоохоронця з Полтавщини, який продавав інформацію з обмеженим доступом із закритих державних та комерційних баз даних.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зловмисник торгував закритою інформацією, якою володіли правоохоронці та державні органи, а також банківські установи та оператори мобільного зв’язку. Зокрема, базами даних Міністерства внутрішніх справ, Державної податкової служби, Державної міграційної служби, Державної фіскальної служби, Міністерства юстиції України, Пенсійного фонду України.

"Клієнтів" він знаходив за оголошеннями в телеграм-каналах, а оплату, для уникнення відповідальності, отримував на банківські картки третіх осіб.

У ході слідства задокументовано збут зловмисником за 16 тисяч гривень інформації стосовно двох громадян України з баз, отриманих з:

"АРМОР" (інтегрована інформаційно-пошукова система Міністерства внутрішніх справ України, яка дає доступ до інформації про судимість, про нерозкриті злочини, дозволи на зброю тощо),

"РАЦС" (Державний реєстр актів цивільного стану громадян),

"ІТС ГАРТ" (інформаційно-телекомунікаційна система прикордонного контролю, яка дає доступ до бази даних Державної прикордонної служби України "Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України").

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Також чоловік збирався продати інформацію, що містить банківську таємницю. Цю "послугу" він оцінив у 29 тисяч гривень. Правоохоронці затримали його "на гарячому" під час перемовин стосовно цієї "операції".



Фото: сайт СБУ

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 361-2 (несанкціонований збут та розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах) Кримінального кодексу України та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх причетних до схеми осіб.

Викриття протиправної діяльності проводив Департамент кібербезпеки СБУ спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.