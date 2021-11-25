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Заступник міністра оборони Носов звільнений за власним бажанням через три місяці після призначення

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Заступник міністра оборони Носов звільнений за власним бажанням через три місяці після призначення
Заступник міністра оборони Олександр Носов за власним бажанням пішов з займаної посади.

Про це він повідомив на своїй сторінці в фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"Останній день в Міністерстві оборони України. Сталий процес з оборонних закупівель налагодили. Зараз все йде за графіком, вчасно і повністю, згідно з планами. З міжнародними угодами досягли значних досягнень в питанні військово-технічного співробітництва особливо із США та з Великобританією. Розпочали плідну співпрацю з Міноборони Польщі. Підтримали і розвинули відносини із Туреччиною та балтійськими країнами", - розповів він.

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"Вже не існує будь-яких розбіжностей між Міністерством і Збройними Силами, які були ще в липні. Всі як одна команда, повна синергія і взаєморозуміння на всіх рівнях між МОУ і ЗСУ", - додав Носов.

"Створили "новий образ" Гарантування Якості, замість старих положень військової прийомки. Вдало Працює "єдине вікно" для нових кандидатів на участь в оборонних закупівлях", - акцентуву чиновник.

"Випробували та плануються до запуску повна лінійка з виробництва стрілецьких боєприпасів від 5,45 до 12,7, на різних підприємствах. Налагоджена співпраця з Мінстратегпромом. Досягнуто Повне розуміння з Керівництвом Укроборонпрому. Для вітчизняних експортерів створили окремий підрозділ "експортного контролю" , який має оптимально підходити до заяв експортерів, не блокуючи без пояснень. Експорт це збільшення надходжень валюти до державної казни", - розповів Носов.

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"Шана всім колегам заступникам - ми змогли досягнути повного взаєморозуміння в цей період. Повага підлеглим, а їх було багато, майже півтори тисячі, генералів, офіцерів, службовців. Дуже приємно буде згадувати про вищих офіцерів Генерального штабу з якими довелося дуже тісно і плідно послужити! Дякую екс-міністру Тарану А.В. за довіру і делегування деяких повноважень, які були необхідні при роботі з іноземними партнерами, особливо з НАТО. Дякую Міністру Резнікову О. Ю., за запрошення працювати, але так сталося, що здало здоров’я... останні пару тижнів", - резюмував він.

Нагадає, що Олександр Носов призначений Кабінетом Міністрів заступником Міністра оборони України 16 серпня 2021 року.

Заступник міністра оборони Носов звільнений за власним бажанням через три місяці після призначення 01
Заступник міністра оборони Носов звільнений за власним бажанням через три місяці після призначення 02

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