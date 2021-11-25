Заступник міністра оборони Носов звільнений за власним бажанням через три місяці після призначення

Заступник міністра оборони Олександр Носов за власним бажанням пішов з займаної посади.

Про це він повідомив на своїй сторінці в фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"Останній день в Міністерстві оборони України. Сталий процес з оборонних закупівель налагодили. Зараз все йде за графіком, вчасно і повністю, згідно з планами. З міжнародними угодами досягли значних досягнень в питанні військово-технічного співробітництва особливо із США та з Великобританією. Розпочали плідну співпрацю з Міноборони Польщі. Підтримали і розвинули відносини із Туреччиною та балтійськими країнами", - розповів він.

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"Вже не існує будь-яких розбіжностей між Міністерством і Збройними Силами, які були ще в липні. Всі як одна команда, повна синергія і взаєморозуміння на всіх рівнях між МОУ і ЗСУ", - додав Носов.

"Створили "новий образ" Гарантування Якості, замість старих положень військової прийомки. Вдало Працює "єдине вікно" для нових кандидатів на участь в оборонних закупівлях", - акцентуву чиновник.

"Випробували та плануються до запуску повна лінійка з виробництва стрілецьких боєприпасів від 5,45 до 12,7, на різних підприємствах. Налагоджена співпраця з Мінстратегпромом. Досягнуто Повне розуміння з Керівництвом Укроборонпрому. Для вітчизняних експортерів створили окремий підрозділ "експортного контролю" , який має оптимально підходити до заяв експортерів, не блокуючи без пояснень. Експорт це збільшення надходжень валюти до державної казни", - розповів Носов.

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"Шана всім колегам заступникам - ми змогли досягнути повного взаєморозуміння в цей період. Повага підлеглим, а їх було багато, майже півтори тисячі, генералів, офіцерів, службовців. Дуже приємно буде згадувати про вищих офіцерів Генерального штабу з якими довелося дуже тісно і плідно послужити! Дякую екс-міністру Тарану А.В. за довіру і делегування деяких повноважень, які були необхідні при роботі з іноземними партнерами, особливо з НАТО. Дякую Міністру Резнікову О. Ю., за запрошення працювати, але так сталося, що здало здоров’я... останні пару тижнів", - резюмував він.

Нагадає, що Олександр Носов призначений Кабінетом Міністрів заступником Міністра оборони України 16 серпня 2021 року.



