Стан Саакашвілі задовільний, він не потребує лікування за кордоном, - глава МОЗ Грузії Тікарадзе

Міністр охорони здоров'я Грузії Катерина Тікарадзе вважає, що експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі не потребує продовження лікування за кордоном. Його стан здоров'я покращився.

Про це вона заявила в ефірі Грузія Online, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Тікарадзе зазначила, що стан здоров'я Міхеіла Саакашвілі до цього часу покращився.

"Стан Міхеіла Саакашвілі задовільний. Я не бачу ніякої необхідності в тому, щоб пацієнт продовжував лікування за кордоном", - заявила вона.

При цьому вона уточнила, що рекомендації лікарів часто неоднакові, а також є лікарі, які ставлять діагноз, не бачачи пацієнта, і приймають певні рішення.

"У цього пацієнта є кілька лікарів, які керують ним безпосередньо у його ліжка, і для мене набагато компетентнішою буде оцінка тих лікарів, які безпосередньо залучені в цей процес, а не тих, які жодного разу не бачили пацієнта", - резюмувала глава міністерства.

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Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.

10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.

20 листопада стало відомо, що колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі доставили у військовий госпіталь у місті Горі, яке розташоване за 80 км від Тбілісі. Після цього він припинив голодування.