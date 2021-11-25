Сплутав порошок зі спреєм: Пєсков пояснив експеримент Путіна із COVID-вакциною
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру, про це він повідомив журналістам.
"Ми вчора роз'яснили. Оскільки це був шприц, звичайно, це була рідина, яка упорскується в носоглотку і таким чином відбувається вакцинація. Справді, президент це зробив. Йому зробили бустерний укол "Спутника V", а потім через добу йому зробили вакцинацію цією назальною вакциною. Ще раз повторюю – вона у стані рідини, яка розпорошується та вдихається людиною. Однозначно йшлося про рідину. Він же сказав, що впорснули шприцом, а порошок ви не можете вприснути шприцом", - сказав він.
Раніше Путін розповів, що у рамках ревакцинації прищепився і назальною вакциною від коронавірусу.
Він пояснив, що спочатку ревакцинувався "Спутником Лайт", оскільки його рівень антитіл за 6 місяців упав, а наступного дня зробив назальну вакцину. Президент Росії розповів, що жодних неприємних відчуттів не було.
Експериментальний спрей, який Путін назвав "порошком", створювали російські науковці з Національного дослідницького центру епідеміології та мікробіології ім. Гамалія.
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Директор Національного дослідницького центру епідеміології та мікробіології імені Гамалії Олександр Гінцбург пояснив, що після вакцинації інтраназальною формою "Спутника V" Путін отримає додатковий захист від COVID-19 на рівні місцевого імунітету. Він додав, що люди, які зробили інтраназальну вакцину на додаток до звичайної, швидше за все, стануть володарями стерильного імунітету. Таким чином, вони будуть не лише захищені самі, а й не ризикують стати переносниками захворювання.