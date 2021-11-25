Через недбалість окупантів знищується унікальна екосистема Кримського півострова, - Денісова

В окупованому РФ Криму проблеми довкілля збільшуються за масштабами та глобальністю.

Про це пише на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"До мене надходять повідомлення щодо порушення екологічних прав громадян, які проживають на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополя. За роки окупації проблеми довкілля ТОТ збільшуються за масштабами та глобальністю. Забруднення Чорного моря, погіршення водозабезпечення, техногенні катастрофи та інші екологічні проблеми, спричинені недбалістю окупаційної влади, призводять до знищення унікальних екосистем Кримського півострова", - зазначає Денісова.

За її словами, через збільшення кількості суден, що курсують вздовж ТОТ, зростає число випадків розливу нафти у Чорному та Азовському морях. Проведення у 2021 році державою-окупантом систематичних військових навчань, вибухи боєприпасів у морі суттєво забруднюють морське середовище та призводять до загибелі морських тварин, - як наслідок загинуло 300 дельфінів.

"Інтенсивне викачування підземних прісних вод на ТОТ призводить до появи солончаків, а зміна русла гірських річок загрожує існуванню прісноводних риб та комах, занесених до Червоної книги України. За роки окупації на ТОТ збільшилась кількість стихійних сміттєзвалищ та нечистот, які скидаються в Чорне та Азовське моря", - пише омбудсмен.

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"Значної шкоди екології півострова завдає: знищення 100 тисяч дерев і 116 тисяч чагарників (з них 363 хвойних та листяних дерева в Козачій бухті м. Севастополя); видобуток будівельного каменю на горі Агармиш; незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення біля м. Балаклава; видобуток прісної води з під Азовського моря та розорення 20 тис. га степових ділянок, що підтверджується Державним космічним агентством України", - нагадує Денісова.

Вона також наголошує на необхідності додержання статті 35 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол І), від 08.06.1977 щодо належного поводження із довкіллям під час воєнних дій.





