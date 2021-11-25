Виходимо на фінальний текст змін до Конституції щодо децентралізації, - Стефанчук

Робота над законопроектом про зміни до Конституції України щодо децентралізації перебуває на фінішній прямій

Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає Цензор.НЕТ.

"Про децентралізацію ми говоримо досить тривалий час. Наразі ми перебуваємо на фінішній прямій. Парламент уже ухвалив чимало важливих законів для розвитку громад. Поки що ми намагаємося сформувати кінцеве бачення та вийти на фінальний текст проекту змін до Конституції України в частині децентралізації", - сказав Стефанчук на зустрічі з керівником департаменту демократії і врядування Генерального директорату — II з питань демократії Генерального секретаріату Ради Європи Даніелем Попеску.

За його словами, вдалося дійти згоди практично з усіх питань, проте лишилося декілька нюансів.

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Стефанчук повідомив, що наразі завершуються консультації з асоціаціями органів місцевого самоврядування та має бути завершено юридичне шліфування тексту.

"Я дуже сподіваюся, що до Дня місцевого самоврядування (7 грудня) ми зможемо обговорити вже фінальну версію змін до Конституції України щодо децентралізації, щоб найближчим часом винести її на розгляд парламенту", - зазначив спікер.

Як повідомляє сайт парламенту, у зустрічі з Попеску також узяв участь перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко.