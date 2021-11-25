У Євросоюзі схвалили застосування вакцини Pfizer для дітей віком від 5 до 11 років

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) рекомендувало розширити застосування препарату від коронавірусу Comirnaty компаній Pfizer/BioNTech для вакцинації дітей віком від п'яти до 11 років.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ" із посиланням на сайт регулятора.

Як зазначається, при введенні препарату у дітей віком від 5 до 11 років доза вакцини буде нижчою, ніж у вікової категорії від 12 років (10 мкг порівняно з 30 мкг). Як і в старшій віковій групі, препарат вводитимуть у вигляді двох ін’єкцій у м’язи надпліччя з інтервалом у три тижні.

Дослідження за участю 2000 дітей зазначеного віку показало, що з 1305 учасників, які отримали вакцину, лише у трьох розвинувся COVID-19 порівняно з 16 із 633 учасників, які отримали плацебо.

Це означає, що в цьому дослідженні вакцина була на 90,7% ефективною для запобігання симптоматичного COVID-19.

Наголошується, що найпоширеніші побічні ефекти у дітей віком від 5 до 11 років подібні до тих, що спостерігалися у осіб віком від 12 років. Вони включають біль у місці ін’єкції, втому, головний біль, почервоніння та набряк у місці ін’єкції, біль у м’язах та озноб. Ці ефекти зазвичай легкі або помірні та покращуються протягом кількох днів після вакцинації, зазначили в ЕМА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна продовжила контракт з Pfizer: щорічно буде купувати 25 млн доз COVID-вакцини для додаткових щеплень, - Ляшко

"Комітет з лікарських засобів для людини ЕМА (CHMP) дійшов висновку, що переваги Comirnaty у дітей віком від 5 до 11 років переважають ризики, особливо для тих, у кого є захворювання, які підвищують ризик тяжкого перебігу COVID-19", - йдеться у заяві.

Тепер CHMP надішле свою рекомендацію Європейській комісії, яка видасть остаточне рішення.

Як повідомлялося, у жовтні німецька біотехнологічна компанія BioNTech і американський фармацевтичний гігант Pfizer звернулися до регулюючих органів Європейського Союзу з проханням дозволити використання розробленої ними вакцини проти COVID-19 для дітей віком від 5 до 11 років.

На початку листопада Центри з контролю та профілактики захворювань (CDC) рекомендували застосування в Сполучених Штатах вакцини від COVID-19 виробництва Pfizer/BioNTech для дітей від п’яти до 11 років.