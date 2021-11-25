Громадські організації закликають Зеленського не призначати суддів: 91 зі 135 поданих ВРП кандидатів не пройшли оцінювання
Звернення опубліковане на сайті фонду DEJURE, передає Цензор.НЕТ.
"18 листопада Вища рада правосуддя разом із суддівськими та адвокатськими організаціями звернулася до Президента України Володимира Зеленського з проханням призначити суддів нібито задля вирішення кадрової кризи в українських судах. При цьому, 91 зі 135 суддів, поданих Президенту Вищою радою правосуддя, мають негативний висновок Громадської ради доброчесності та є такими, що не пройшли кваліфікаційне оцінювання", - йдеться в заяві.
"Стаття 127 Конституції передбачає, що на посаду судді призначаються лише компетентні та доброчесні громадяни. Задля встановлення відповідності цим критеріям запроваджена спеціальна процедура – кваліфікаційне оцінювання суддів за участі Громадської ради доброчесності. Лише тих суддів, які підтвердили відповідність займаній посаді, можна призначати на посаду безстроково. Щоби призначити особу суддею, відповідно до ст. 88 закону "Про судоустрій та статус суддів", за це мають проголосувати 11 членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів, що не працює з 2019 року. Призначення суддів без такої процедури є незаконним. Фактично, Вища рада правосуддя закликає Президента України грубо порушити українське законодавство", - додали громадські організації.
"До того ж, серед кандидатур, поданих Вищою радою правосуддя, є одіозні судді, як-от суддя Майдану Віктор Кицюк, який переслідував протестувальників за поїздку до Межигір’я. 26 червня 2018 році ВККС припинила оцінювання Кицюка, тобто він навіть не завершив тестування та не проходив співбесіди. Серед інших кандидатів — суддя Едуард Бовкун, якого ще у 2010 році спіймали на хабарі, судили, сумнівно закрили справу, і відтоді він не здійснює правосуддя. Громадськість зверталася до Вищої ради правосуддя з вимогою припинити порушувати закон, але без результату", - акцентується в заяві.
"Із огляду на це, громадські організації закликають Президента залишити без розгляду подання Вищої ради правосуддя про призначення на посаду осіб, щодо яких немає рішення про відповідність їх займаній посаді. Невдовзі розпочне роботу Конкурсна комісія, покликана перезавантажити Вищу кваліфікаційну комісію суддів, яка має завершити процедуру оцінювання суддів з негативними висновками ГРД", - закликали Зеленського громадські організації.
Заяву підписали:
Фундація DEJURE
Центр протидії корупції
Всеукраїнське об'єднання "Автомайдан"
Центр громадського моніторингу та досліджень
Центр економічної стратегії
StateWatch
Харківський антикорупційний центр
ГО "Сильні громади"
Кампанія ЧЕСНО. Фільтруй суд!
Центр політико-правових реформ
Інститут законодавчих ідей
Антикорупційний штаб
Медійна ініціатива за права людини
Bihus.Info
Рух ЧЕСНО
Платформа Громадський Контроль
Міждисциплінарний науково-освітній центр протидії корупції в Україні (ACREC)
Центр прав людини ZMINA