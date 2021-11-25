ЄС змінює правила в'їзду: COVID-сертифікат діятиме 9 місяців, для його продовження буде потрібна бустерна доза
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
У заяві Єврокомісії йдеться, що на сьогодні в Євросоюзі видано понад 650 млн сертифікатів про COVID-вакцинацію, але ряд країн вже почав вводити бустерні дози. З урахуванням цього, Єврокомісія пропонує країнам-учасницям уніфікувати підхід і скоротити термін дії сертифікатів до 9 місяців після первинного курсу вакцинації.
Також наголошується, що цей період враховує рекомендації Європейського центру профілактики і контролю захворювань (ECDC) щодо введення бустерних доз через 6 місяців. Додатковий період в три місяці гарантує, що в країнах-учасницям зможуть забезпечити доступ громадян до бустерів.
"Наша головна мета - уникнути розбіжностей по всьому ЄС. Це також стосується питання про бустери, які необхідні для боротьби з вірусом. Серед інших заходів ми пропонуємо сьогодні, щоб Рада погодила стандартний термін дії свідоцтв про вакцинацію, що видаються після первинної серії", - зазначив єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс.
Щоб надати достатньо часу для реалізації скоординованого підходу, Єврокомісії пропонує ввести нові правила з 10 січня 2022 року.