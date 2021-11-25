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Саакашвілі погрожує відмовитися від лікування, якщо до нього не пустять опозиційних депутатів

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Саакашвілі погрожує відмовитися від лікування, якщо до нього не пустять опозиційних депутатів
Ув’язнений екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі заявляє, що відмовиться від курсу лікування у військовому госпіталі в Горі, куди його раніше перевели з тюремної лікарні, якщо до нього не пустять опозиційних депутатів.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Саакашвілі у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Уже тиждень до мене не пускають членів парламенту від "Національного руху" та інших партій", - заявив Саакашвілі.

Експрезидент стверджує, що співробітники Служби державної безпеки Грузії обшукують медперсонал, щоб через них він не зміг передавати суспільству послання.

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"Якщо із завтрашнього дня не дозволять увійти депутатам, я відмовляюся від курсу лікування і прийму лише ті медикаменти, які мені були прописані до мого полону", - написав Саакашвілі.

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Топ коментарі

  • Александр Романов 0166afe8
    та заипли с этим полудурком
  • Підлога Маккартні
    Просто Михеил бесится, что пока он в тюрме, с его малышкой бавится совсем другой музчина
  • Атас Злой
    Слухайте, та прибийте вже цього аферюгу. Він скоро буде вимагати замість палати - окрему віллу з Ясько і подорожі до Європи.. Є правила розміщення арештованих в СІЗО. У мене питання: Усіх арештантів забезпечують вітамінізованим дитячим харчування та йогуртами? У всіх з палат не вилазить консиліуми дохторів та омбудсмени двох країн? Перевидіть Карлсона на загальні умови утримання і одразу побачите, що понти закінчились. Досить гратись з цим навіженим, його місце на параші.
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