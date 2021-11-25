Патрульні катери ВМС України "Суми" та "Фастів", які прибули з США, спустили на воду. ФОТО
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Українські патрульні катери типу "Айленд", які днями прибули до Одеси з США, сьогодні почали знімати з суховантажу Ocean Grand.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Думскую.
Першим, о 13 годині, на воду спустили катер Р192 "Суми". Через годину буксир портфлоту "Сфінкс" відтягнув його до Практичної гавані, де розташована база ВМС "Південь".
Повідомляється, що спуску катерів передувала тривала підготовка — вчора вдень монтажники відкріпили обидва судна від транспортувальних ложементів, розташованих на верхній палубі суховантажного судна, але спускати їх було вирішено сьогодні: у нічний час такі складні операції заборонені.
Пізніше на воду спустили другий патрульний катер Р193 "Фастів".