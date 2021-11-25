Новини • Оборона

Патрульні катери ВМС України "Суми" та "Фастів", які прибули з США, спустили на воду. ФОТО

1753244
Українські патрульні катери типу "Айленд", які днями прибули до Одеси з США, сьогодні почали знімати з суховантажу Ocean Grand.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Думскую.

Патрульні катери ВМС України Суми та Фастів, які прибули з США, спустили на воду 01

Першим, о 13 годині, на воду спустили катер Р192 "Суми". Через годину буксир портфлоту "Сфінкс" відтягнув його до Практичної гавані, де розташована база ВМС "Південь".

Патрульні катери ВМС України Суми та Фастів, які прибули з США, спустили на воду 02

Повідомляється, що спуску катерів передувала тривала підготовка — вчора вдень монтажники відкріпили обидва судна від транспортувальних ложементів, розташованих на верхній палубі суховантажного судна, але спускати їх було вирішено сьогодні: у нічний час такі складні операції заборонені.

Також дивіться: Два американські патрульні катери класу Island для посилення ВМС України прибули до Одеси. ФОТО

Патрульні катери ВМС України Суми та Фастів, які прибули з США, спустили на воду 03

Пізніше на воду спустили другий патрульний катер Р193 "Фастів".

Читайте: ВМС розпочали відбір кандидатів для служби на британських тральщиках класу Sandown, які Україна отримає у 2022 році

📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Игорь Юрьевич 0f4c2b2c
    God bless America!







  • rejestrowyj bazil
    Типичный комент кремлевских подстилок
  • Aleksiey Ykropovich
    Та ні нашваберних набутилочників Америка декілька разів рятувала від голоду..... час показав що даремно, невдячна потвора кацап.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини