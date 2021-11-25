РФ підтримує "гібридну атаку" на польський кордон, - Дуда

У Варшаві не сумніваються, що Росія підтримує дії офіційного Мінська в ситуації на кордоні ЄС, де зібралися мігранти з близькосхідних країн.

Про це заявив у четвер президент Польщі Анджей Дуда, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На польському кордоні ми бачимо сьогодні "гібридну атаку", яка відбувається з білоруського боку постійно. Без сумніву, цю атаку підтримує російська влада", - сказав він на прес-конференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

За словами Дуди, нелегали на кордоні часто озброєні ножами, важкими залізними предметами, також у них буває сльозогінний газ.

"Це їм передали білоруські силові структури", - сказав Дуда.

Дуда також заявив, що проінформував Столтенберга про ситуацію на кордоні Білорусі та Польщі, зазначивши, що мігранти змінили тактику і тепер намагаються нелегально перетнути кордон не вдень, а ночами, причому - поза зонами, де розташовані прикордонні пункти.

"Наразі напади на польський кордон влаштовують менші групи вночі. Це десятки - сотні людей", - сказав Дуда.

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За словами польського президента, незважаючи на те, що тепер "напади - меншого масштабу", їхня "інтенсивність набагато небезпечніша, ніж це було декілька днів тому, оскільки ці іммігранти діють поза зоною будь-яких прикордонних пунктів".

Він зазначив, що мігранти часто мають із собою ножі та "металеві прути".