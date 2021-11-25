Будь-яка подальша агресія проти суверенітету України буде дорого коштувати, - Меркель

Канцлер Німеччини Ангела Меркель застерегла Росію від агресії проти України. За її словами, ЄС повинен бути готовий ввести нові санкції щодо Москви, якщо ситуація на Донбасі або українському кордоні загостриться.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Будь-яка подальша агресія проти суверенітету України буде дорого коштувати", - сказала Меркель в ході пресконференції з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким.

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Меркель додала, що розрядка ситуації на кордоні України і на сході країни повинна бути кращим варіантом. Канцлер також закликала ЄС бути готовим ввести додаткові санкції проти Росії в разі ескалації ситуації на сході України і кордоні Білорусі та Польщі.

"ЄС необхідно об'єднатися в питаннях "озброєння" мігрантів Білоруссю проти Польщі і розміщення військ Росії поблизу кордону з Україною", - додала Меркель.

При цьому вона висловила жаль, що не змогла взяти участь у ще одній зустрічі в нормандському форматі.