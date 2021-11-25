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Ми готові зустрітися з Росією для обговорення складних питань, пов'язаних із ситуацією навколо України, - Столтенберг

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Ми готові зустрітися з Росією для обговорення складних питань, пов'язаних із ситуацією навколо України, - Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив сподівання, що альянс розпочне діалог із Росією щодо подій, пов'язаних з Україною, і шкодує, що поки що Росія не готова до таких контактів.

Про це він зазначив під час спільної пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми готові зустрітися з Росією, зустрітися в рамках Ради НАТО-Росія і обговорити складні питання, пов'язані з ситуацією навколо України, тому що ми віримо, що це найкращий спосіб вирішити ці питання. Нам шкода, що Росія досі не дала позитивної відповіді", - заявив Столтенберг.

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Топ коментарі

  • Green sheet
    Знаете чем вы занимаетесь всем миром? Вы подкармливаете собаку которая вас кусает. Притом у етой собаки вы сами уже выработали рефлекс, после каждого укуса даете ей сладенькое. Хуйло когда ему скучно убивает пару сотен людей и сразу все бегут к нему на поклон просить сесть за один стол переговоров. При етом ниодни ваши переговоры не дали никаких результатов, если не сказать обратное. Зато Хуйло показывает всему миру и своим холопам что он уважаемый человек
  • Анатолий Петров 4cc6e3b6
    Столтенберга пора отправить в отстааку к меркельше, у него позавчерашняя риторика, убирать его нада срочно.
  • Андрей Васильев 6ca42316
    Та й брехатимуть вам в очи одне, а робитимуть протилежне. Невже не зрозуміли й досі всесвітніх гопників?
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