Ми готові зустрітися з Росією для обговорення складних питань, пов'язаних із ситуацією навколо України, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив сподівання, що альянс розпочне діалог із Росією щодо подій, пов'язаних з Україною, і шкодує, що поки що Росія не готова до таких контактів.

Про це він зазначив під час спільної пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми готові зустрітися з Росією, зустрітися в рамках Ради НАТО-Росія і обговорити складні питання, пов'язані з ситуацією навколо України, тому що ми віримо, що це найкращий спосіб вирішити ці питання. Нам шкода, що Росія досі не дала позитивної відповіді", - заявив Столтенберг.

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