"Слуги народу" пропонують спростити звільнення мовного омбудсмена
Текст законопроєкту №6336 опубліковано на сайті Верховної Ради, повідомляє Цензор.НЕТ.
Мовного омбудсмена пропонують звільняти ще за двома критеріями:
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визнання Кабміном діяльності омбудсмена незадовільною за результатами розгляду щорічного звіту;
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"в інших випадках" за поданням прем’єра.
Автори законопроєкту вважають, що це "усуне прогалину в законодавстві, яка полягає у відсутності політичної відповідальності за невиконання або недобросовісне виконання своїх обов’язків омбудсменом".
Ініціаторами законопроєкту є 39 народних депутатів. Зокрема Максим Бужанський, Данило Гетманцев, Андрій Клочко, Галина Третьякова. Євгеній Брагар, Юлія Гришина.
Зараз уповноваженого призначає та звільняє Кабмін, і є лише 9 причин для такого звільнення: подання ним заяви, за станом здоров’я, порушення вимог несумісності, притягнення до відповідальності за порушення закону, підтримка багатомовності всупереч Конституції, обвинувальний вирок, припинення його громадянства, визнання його безвісти зниклим або у випадку його смерті.
"Слуги" ж пропонують звільняти мовного омбудсмена просто за поданням прем’єра або визнавши його роботу "незадовільною".