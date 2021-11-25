"Слуги народу" пропонують спростити звільнення мовного омбудсмена

Депутати монобільшості зареєстрували законопроєкт, що спрощує звільнення Уповноваженого із захисту державної мови.

Текст законопроєкту №6336 опубліковано на сайті Верховної Ради, повідомляє Цензор.НЕТ.

Мовного омбудсмена пропонують звільняти ще за двома критеріями:

визнання Кабміном діяльності омбудсмена незадовільною за результатами розгляду щорічного звіту;

"в інших випадках" за поданням прем’єра.

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Автори законопроєкту вважають, що це "усуне прогалину в законодавстві, яка полягає у відсутності політичної відповідальності за невиконання або недобросовісне виконання своїх обов’язків омбудсменом".

Ініціаторами законопроєкту є 39 народних депутатів. Зокрема Максим Бужанський, Данило Гетманцев, Андрій Клочко, Галина Третьякова. Євгеній Брагар, Юлія Гришина.

Зараз уповноваженого призначає та звільняє Кабмін, і є лише 9 причин для такого звільнення: подання ним заяви, за станом здоров’я, порушення вимог несумісності, притягнення до відповідальності за порушення закону, підтримка багатомовності всупереч Конституції, обвинувальний вирок, припинення його громадянства, визнання його безвісти зниклим або у випадку його смерті.

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"Слуги" ж пропонують звільняти мовного омбудсмена просто за поданням прем’єра або визнавши його роботу "незадовільною".