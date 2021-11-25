Від запуску "Північного потоку" Україна щороку втрачатиме $1,2 млрд, - МВФ
Така оцінка Міжнародного валютного фонду міститься в матеріалах першого перегляду програми stand by для України, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"За останні п'ять років Україна отримувала в середньому понад $2,5 млрд на рік в обмін на надання своїх газопроводів "Газпрому". Очікується, що в 2021 році плата за транзит буде приблизно на 40% менше, ніж за попередні роки", – показали експертизи Фонду.
"Після введення в експлуатацію "Північного потоку-2" обсяг газу, що проходить через Україну, може ще більше знизитися, а доходи України від транзиту прогнозуються на рівні близько 1,2 млрд доларів на рік", - додали вони, нагадуючи, що дія поточного контракту між "Газпромом" і "Нафтогазом" спливає у 2024 році.
Як повідомлялося, договір між "Нафтогазом" і "Газпромом" про організацію транспортування, транспортне узгодження між НАК і новим оператором ОГТСУ, а також міжоператорське узгодження між ОГТСУ та "Газпромом" були підписані 30 грудня 2019 року за підсумками переговорів України-Росії Еврокомиссия.
Контракт передбачає транзит у 2020 році щонайменше 65 млрд куб.м російського газу, що в сучасному значенні становить 178 млн куб.м. У 2021-2024 роках транзит становить 40 млрд куб.м. Оплата вищевказаних обсягів є гарантованою навіть у разі меншої прокачки через ГТС України.
Україна в жовтні цього року запропонувала Європі додатковий транзит з више існуючих контрактних 40 млрд куб.м по "спеціальними умовами": доповнювальна транзитна потужність об'ємом до 55 млрд куб.м може бути надано зі знижкою до 50% від існуючого тарифу в контрактах "Нафтогазом" і "Газпромом".