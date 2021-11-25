Замах на Шефіра: поліція обшукала 100 власників мисливської зброї, про підозру нікому не повідомили
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"У рамках розслідування кримінального провадження за фактом замаху на вбивство першого помічника президента та його водія проведено близько 100 обшуків у всіх встановлених осіб, які здійснювали відстріл із мисливської зброї патронами, аналогічними використаним при скоєнні цього злочину", - розповіли в Офісі генпрокурора у четвер.
За інформацією Офісу генпрокурора, обшуки також відбулися в магазинах із продажу зброї та боєприпасів та в осіб, які займаються їх збутом.
"Наразі у кримінальному провадженні про підозру не повідомлено жодній особі", - додали у відомстві.
Нагадаємо, 22 вересня о 10 ранку поблизу с. Лісники під Києвом обстріляли автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра, поранений водій. В автомобіль випустили більш як 10 куль. Стріляли з лісу з автоматичної зброї по ходу руху автомобіля.
За словами голови Національної поліції України Ігоря Клименка, правоохоронці нині розглядають три основні версії замаху: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, зокрема, розглядають версію за участю спецслужб іноземних країн.