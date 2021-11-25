Замах на Шефіра: поліція обшукала 100 власників мисливської зброї, про підозру нікому не повідомили

У рамках розслідування справи про замах на першого помічника президента України Сергія Шефіра силовики обшукують тих, хто використовував для стрільби такі ж патрони, як кілер.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У рамках розслідування кримінального провадження за фактом замаху на вбивство першого помічника президента та його водія проведено близько 100 обшуків у всіх встановлених осіб, які здійснювали відстріл із мисливської зброї патронами, аналогічними використаним при скоєнні цього злочину", - розповіли в Офісі генпрокурора у четвер.

За інформацією Офісу генпрокурора, обшуки також відбулися в магазинах із продажу зброї та боєприпасів та в осіб, які займаються їх збутом.

"Наразі у кримінальному провадженні про підозру не повідомлено жодній особі", - додали у відомстві.

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Нагадаємо, 22 вересня о 10 ранку поблизу с. Лісники під Києвом обстріляли автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра, поранений водій. В автомобіль випустили більш як 10 куль. Стріляли з лісу з автоматичної зброї по ходу руху автомобіля.

За словами голови Національної поліції України Ігоря Клименка, правоохоронці нині розглядають три основні версії замаху: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, зокрема, розглядають версію за участю спецслужб іноземних країн.